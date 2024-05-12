Лос-Анджелес, США, 12 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Пума пришла во двор к жительнице округа Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе Коринне Бубенхайм. Женщина приняла её за немецкую овчарку, пишет Daily Mail.

Francisco Morales/ Eyepix Group/Global Look Press

По словам Каринны, 9 мая её немецкие овчарки принялись бегать вокруг дерева авокадо на заднем дворе, и она решила, что собаки увидели белку или опоссума. Сначала женщина увидела на дереве «пару больших пушистых лап» и подумала, что это собака.

«Но это была не немецкая овчарка, потому что они не лазают. Оказывается, это был горный лев», — рассказала американка.

Бубенхайм призналась, что испытала «благоговение» от вида величественного горного льва. Позже животное спустилось с дерева и направилось к ближайшей автомойке за домом. В район в качестве мер предосторожности направили сотрудников Службы охраны животных Лос-Анджелеса, соседей Бубенхайм предупредили о появлении хищника.

Ранее в этом году специалисты подсчитали, что в Калифорнии осталось от 3200 до 4500 особей пум, или горных львов, что намного ниже, чем они надеялись. Самая плотная популяция обитает в прибрежных лесах округов Гумбольдт и Мендосино на северо-западе штата, а самая редкая — в высокогорной пустыне к востоку от хребта Сьерра-Невада в округе Инио.

В марте 2024 года горный лев впервые напал на человека за последние 20 лет. Это произошло в сельской местности в 50 милях от Сакраменто. Два брата в возрасте 21 и 18 лет искали сброшенные животными рога, когда на них напала пума. В результате старший брат погиб, а младший получил травмы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года в Лос-Анджелесе усыпили знаменитого горного льва по кличке Р-22, проживавшего в Гриффит-парке. Хищнику было больше 12 лет, он попал под машину и получил многочисленные травмы, а также страдал от ряда заболеваний. Популярность льву принесла статья в журнале National Geographic. Некролог о нём, как об известной личности, опубликовало издание Los Angeles Times.