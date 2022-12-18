Вашингтон, 18 декабря, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Горного льва (пуму) по кличке Р-22, проживавшего в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вынуждены были усыпить из-за многочисленных травм, полученных животным в результате ДТП. Об этом 17 декабря сообщила газета The Washington Post.

JakeWilliamHeckey Пума

После ДТП у хищника были обнаружены сложные травмы головы и внутренних органов. Кроме того, ветеринары в результате обследования выявили у льва хронические заболевания. Поскольку возраст животного уже превысил 12 лет, то надежды на выздоровление у него после необходимых хирургических вмешательств не было никакой. Тем не менее, прежде чем принять решение об усыплении горного льва, специалисты наблюдали за его состоянием в течение пяти дней.

В итоге было принято решение об усыплении животного, чтобы не причинять ему дополнительных страданий. Отмечается, что Р-22 прожил больше, чем в среднем живут горные львы в природе: обычная продолжительность жизни этих хищников не превышает десяти лет.

Горный лев Р-22 приобрёл известность после того, как он умудрился в двухлетнем возрасте пересечь две многополосные автострады, чтобы добраться от гор Санта-Моника до Гриффит-парка в 2012 году, где его нашли биологи. После того как статью о путешествии льва написал журнал National Geographic, у Р-22 появилось огромное количество поклонников.

Хищник был так популярен, что некролог о нём был опубликован в Los Angeles Times, это издание публикует только некрологи об известных личностях.