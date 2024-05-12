Сотрудники МЧС не пострадали во время обрушения крыши дома в Белгороде
Белгород, 12 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в жилом доме в Белгороде. Об этом 12 мая сообщили оперативные службы.
В результате обрушения крыши под завалами могут находиться гражданские лица, которые первыми начали искать пострадавших, уточнили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.
Из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде спасли 12 человек, сообщило 12 мая МЧС.
Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.