11 человек госпитализировали после обрушения подъезда в Белгороде
Белгород, 12 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Белгороде в результате обрушения подъезда госпитализировали 11 человек, сообщает 12 мая Telegram-канал «112».
«11 человек госпитализированы в результате обрушения многоэтажки в Белгороде», — говорится в сообщении.
Двое из них — дети, 16-летний подросток и грудной ребёнок.
Отмечается, что на месте продолжается спасательная операция, под завалами могут находиться люди.
Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.
Утром 12 мая украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области с применением БПЛА. Люди не пострадали, повреждения получила линия электропередачи. В результате без света остались жители города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.