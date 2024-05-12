Белгород, 12 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Под завалами многоэтажки в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, могут находиться более 10 человек, сообщили экстренные службы.

кадр из видео

«По предварительным данным, под завалами более 10 человек. Они находились дома по словам родственников, связи с людьми нет», — приводит сообщение оперативных служб «Интерфакс».

По информации Telegram-канала «112», в результате обрушения, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение произошло в Белгороде на улице Щорса. На место выехали экстренные службы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888303" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причиной обрушения секции многоэтажки стало попадание украинского снаряда в дом.