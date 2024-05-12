Белгород, 12 мая, 2024, 09:20 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Гладков призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный вражеский снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, сообщало Минобороны. Ещё семь дронов, по данным оборонного ведомства, были перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.

Много разрушений принесла ночь Белгороду и Белгородскому району. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в общей сложности в 43 частных домовладениях посёлка Новосадовый и села Таврово выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало белгородское село Гора-Подол Грайворонского городского округа, временно без света остаются жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.