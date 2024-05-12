В ночь на 11 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный вражеский снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, информирует Минобороны. Ещё семь дронов, по данным оборонного ведомства, перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.

Telegram-канал губернатора ЛНР Пасечника ЛНР. По Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.

Так, в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) ракетный удар по нефтебазе привёл к гибели троих человек, ещё восемь пострадали, в том числе подросток. Восемь мирных жителей получили ранения в Белгороде и Белгородской области. Такими известиями ознаменован новый, 808-й день специальной военной операции (СВО).

«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесён ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — пояснил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, опубликовав фотографии с места ЧП. О пострадавших известно, что шесть человек получили минно-взрывные травмы и двое отравились продуктами горения. В Ровеньках повреждены также жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

Много разрушений принесла ночь Белгороду и Белгородскому району. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в общей сложности в 43 частных домовладениях посёлка Новосадовый и села Таврово выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало белгородское село Гора-Подол Грайворонского городского округа, временно без света остаются жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.

Тем временем непосредственно в зоне СВО в районе села Вербового Запорожской области бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска при поддержке авиации и артиллерии взяли крупный опорный пункт киевских боевиков. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сдалась вместе с оружием в плен, отметили в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.