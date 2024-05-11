Сумы, Украина, 11 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В пригороде Сум произошёл ракетный удар по объекту инфраструктуры. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) города.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня, 11 мая, был ракетный удар по инфраструктуре в предместье с областным центром. На месте работают экстренные службы»,— говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что, по предварительным данным, в результате удара жертв нет. Вместе с тем о каком именно объекте идёт речь, там не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, также 11 мая украинские СМИ сообщили об ударах в Кривом Роге. В Днепропетровской области, а также еще в пяти регионах Украины звучала воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.