Кривой Рог, Украина, 11 мая, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило 11 мая издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

В Днепропетровской области, а также еще в пяти регионах Украины звучит воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Сумах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.