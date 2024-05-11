Москва, 11 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны в Томске, сообщила 11 мая пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Соцсети Ветеран Фёдор Тимофеевич Бондаренко

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Томской области Андрею Викторовичу Щукину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сказано в сообщении.

Центральный аппарат взял на контроль и ход проверки поручения.

Как передавало ИА Регнум, ранее ветеран из Томска пожаловался, что на параде Победы 9 Мая с трибуны якобы выгнали девушку, которая несла ему воду, в результате чего ему пришлось вызывать скорую. В мэрии на это ответили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали туда из соображений безопасности.

На следующий день мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Фёдором Тимофеевичем Бондаренко. По его словам, он обсудил с ветераном организацию празднования 9 Мая, также они пообщались «за жизнь». Также мэр уточнил, что ветеран пожаловался ему на состояние лестницы рядом с его домом.

Кроме того, ветерана в этот же день навестили заместитель мэра Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский.