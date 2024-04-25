Белоруссия, 25 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Радикалы в Литве и Польше производят боевые беспилотники для ударов по важным объектам на территории Белоруссии, заявил 25 апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Glav. su

«В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии», — сообщил он.

Спецслужбы страны ранее уже предотвратили удары дронов с территории Литвы по объектам в Минске, рассказал Тертель в своём выступлении на Всебелорусском народном собрании.

Белорусские силовики пресекли деятельность 40 каналов по переброске оружия и взрывчатки с территории Украины, отметил также глава КГБ.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём выступлении на Всебелорусском народном собрании рассказал, что белорусская оппозиция и её западные кураторы планируют захватить один из районов республики (Кобринский), объявить «новую власть» и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

На территории Белоруссии создаются террористические ячейки, которые должны «проявиться» одновременно с вторжением в страну, сообщил глава КГБ. На территории Украины подготовлены до тысячи боевиков, которые должны участвовать в попытке захвата населённого пункта в Белоруссии, отметил он.

Белорусская оппозиция планирует проведение кибератак на атомную электростанцию и объекты критической инфраструктуры, а также провоцирование катастроф на производствах и объектах железной дороги, добавил Тертель.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 24 апреля, Лукашенко рассказал, что страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД республики справляется со всеми угрозами, добавил президент Белоруссии.

В феврале 2024 года КГБ Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные и их пособники сотрудничают со следствием. Ведомство добавило, что переброску диверсантов с Украины в Белоруссию организовала СБУ.