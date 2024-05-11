Орловский район, Ростовская область, 11 мая, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Спасатели Ростовской области ликвидируют последствия возгорания на железнодорожной станции в Орловском районе. О ЧП сообщили в МЧС региона.

МЧС Пожар тушат на железнодорожной станции в Ростовской области

Информация о воспламенении цистерны с топливом грузового состава на станции «Куберле» в посёлке Красноармейский поступила в службу в ночь на 11 мая в 01:42.

«На охлаждение цистерны поданы два лафетных ствола, проводится пенная атака. Остальные вагоны перевезли на безопасное расстояние. В 03:54 пожар локализован на 200 кв. м», — добавили в МЧС.

В тушении огня были задействованы 52 спасателя, 15 единиц техники. Пострадавших нет.

По какой причине случилось возгорание — не уточняется.

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Как передавало ИА Регнум, в морском порту Петропавловска-Камчатского произошёл сильный пожар. Пострадавших нет.

4 мая сообщалось о сильном пожаре в Крыму. По данным МЧС, в селе Белоглинка загорелся одноэтажный склад на 1000 кв. м. На месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

В этот же день крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы. Огонь охватил кровлю строящегося жилого комплекса «Руставели».