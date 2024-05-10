Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после падения в реку автобуса погиб один пассажир. Об этом сообщили оперативные службы города.

Кадр из видео

«В результате падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку погиб один человек, пять госпитализированы», — следует из сообщения.

Также уточняется, что двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия.

По предварительным данным полиции Санкт-Петербурга, в момент ЧП в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров.

«В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду», — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщало ИА Регнум, водитель автобуса, который упал в реку на набережной Санкт-Петербурга, задержан, заведено дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Ранее в Сети появились кадры падения автобуса в Мойку. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.