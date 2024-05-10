Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после падения пассажирского автобуса в реку погиб один человек, еще пять были госпитализированы, сообщили в оперативных службах.

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«В результате падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку погиб один человек, пять госпитализированы», — сообщили в оперативных службах.

В настоящее время двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, есть пострадавшие.

На набережной автобус столкнулся с двумя автомобилями, пробил ограду Поцелуева моста и оказался в воде. На место прибыли экстренные службы. Пострадавших извлекают из тонущего автобуса, спасатели делают людям массаж сердца прямо на крыше.