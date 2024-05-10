Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, есть пострадавшие. Об этом сообщает 10 мая «Фонтанка».

Валентин Егоршин/ТАСС

На набережной автобус столкнулся с двумя автомобилями, пробил ограду Поцелуева моста и оказался в воде. На место прибыли экстренные службы.

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Пострадавших извлекают из тонущего автобуса, спасатели делают людям массаж сердца прямо на крыше. Пострадали по меньшей мере три человека, их увезли на катере в бессознательном состоянии, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в Петербурге на лёд реки Фонтанки вылетел автомобиль каршеринга. За рулём находился нелегальный мигрант, который пытался скрыться от полицейских. Водителя спасли и госпитализировали с переохлаждением.

В Забайкальском крае в декабре 2019 года рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнгу. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей. Водитель потерял управление и съехал с проезжей части из-за лопнувшего переднего колеса.