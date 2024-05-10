В Дагестане избивший ребёнка тренер получил пожизненную дисквалификацию
Махачкала, 10 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Избивший ребёнка тренер Алаудин Атаев пожизненно дисквалифицирован, отстранён от всех спортивных мероприятий. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.
«Алаудин полностью отстранён от тренировочного процесса, дисквалифицирован пожизненно со всех спортивных мероприятий», — заявил Магомедов «РИА Новости».
Кроме того, он рассказал о подробностях инцидента.
«По поводу того, что было на видео, Алаудин объяснил, что это не потому, что его воспитанник проиграл, а потому, что не сказал тренеру, что у него заболело колено. Алаудин на эмоциях был», — пояснил Махмуд Магомедов.
Также исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана уточнил, что отстранённый тренер раскаялся в своём поступке.
«Он сознаёт, что перешёл границы дозволенного, раскаялся и попросил прощения у родителей спортсменов», — отметил он.
По сообщению Махмуда Магомедова, в полиции родители написали, что не имеют претензий к тренеру и всё решили между собой.
Ранее ИА Регнум передавало, что инициировано разбирательство из-за избиения ребёнка тренером на юношеских соревнованиях в Оренбургской области. В Сети появилось видео, на котором видно, что взрослый мужчина избивает лежащего в раздевалке мальчика ногами. Уточнялось, что он избил ребёнка из-за поражения на соревнованиях по борьбе.
В августе 2023 года тренер по боксу во дворе многоквартирного дома в Подмосковье избил 12-летнего мальчика. В отношении него возбудили уголовное дело. Момент нанесения побоев также попал на камеры видеонаблюдения. На них зафиксировано, что житель Котельников нанёс удары по голове и телу ребёнка.