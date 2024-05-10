Махачкала, 10 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Избивший ребёнка тренер Алаудин Атаев пожизненно дисквалифицирован, отстранён от всех спортивных мероприятий. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.

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«Алаудин полностью отстранён от тренировочного процесса, дисквалифицирован пожизненно со всех спортивных мероприятий», — заявил Магомедов «РИА Новости».

Кроме того, он рассказал о подробностях инцидента.

«По поводу того, что было на видео, Алаудин объяснил, что это не потому, что его воспитанник проиграл, а потому, что не сказал тренеру, что у него заболело колено. Алаудин на эмоциях был», — пояснил Махмуд Магомедов.

Также исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана уточнил, что отстранённый тренер раскаялся в своём поступке.

«Он сознаёт, что перешёл границы дозволенного, раскаялся и попросил прощения у родителей спортсменов», — отметил он.

По сообщению Махмуда Магомедова, в полиции родители написали, что не имеют претензий к тренеру и всё решили между собой.

Ранее ИА Регнум передавало, что инициировано разбирательство из-за избиения ребёнка тренером на юношеских соревнованиях в Оренбургской области. В Сети появилось видео, на котором видно, что взрослый мужчина избивает лежащего в раздевалке мальчика ногами. Уточнялось, что он избил ребёнка из-за поражения на соревнованиях по борьбе.

В августе 2023 года тренер по боксу во дворе многоквартирного дома в Подмосковье избил 12-летнего мальчика. В отношении него возбудили уголовное дело. Момент нанесения побоев также попал на камеры видеонаблюдения. На них зафиксировано, что житель Котельников нанёс удары по голове и телу ребёнка.