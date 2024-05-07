Махачкала, 7 мая, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Инициировано разбирательство из-за избиения ребёнка тренером на юношеских соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас проводим разбирательство. Этот человек не имеет соответствующего образования. Он поехал на соревнования как родитель и избивал своего сына, они оба из селения Карабудахкент», — приводит слова Магомедова RT.

Он пояснил, что будут приняты меры, чтобы виновный был полностью отстранён от всех спортивных соревнований.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что что взрослый мужчина избивает лежащего в раздевалке мальчика ногами.

Уточняется, что он избил ребёнка из-за поражения на соревнованиях по борьбе.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года тренер по боксу во дворе многоквартирного дома в Подмосковье избил 12-летнего мальчика. В отношении него возбудили уголовное дело.

Момент нанесения побоев также попал на камеры видеонаблюдения.

На них зафиксировано, что житель Котельников нанёс удары по голове и телу ребёнка.