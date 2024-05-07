В Дагестане началось разбирательство после избиения ребёнка тренером
Махачкала, 7 мая, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Инициировано разбирательство из-за избиения ребёнка тренером на юношеских соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.
«Сейчас проводим разбирательство. Этот человек не имеет соответствующего образования. Он поехал на соревнования как родитель и избивал своего сына, они оба из селения Карабудахкент», — приводит слова Магомедова RT.
Он пояснил, что будут приняты меры, чтобы виновный был полностью отстранён от всех спортивных соревнований.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что что взрослый мужчина избивает лежащего в раздевалке мальчика ногами.
Уточняется, что он избил ребёнка из-за поражения на соревнованиях по борьбе.
Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года тренер по боксу во дворе многоквартирного дома в Подмосковье избил 12-летнего мальчика. В отношении него возбудили уголовное дело.
Момент нанесения побоев также попал на камеры видеонаблюдения.
На них зафиксировано, что житель Котельников нанёс удары по голове и телу ребёнка.