Париж, 10 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP. Об этом сообщает RFI.

Иван Шилов ИА Регнум

«В арсеналах было два типа запасов. С одной стороны, старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но всё ещё пригодные к использованию. С другой стороны, «коконы» с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации из-за «каннибализации»: с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP, стоящих на вооружении непосредственно в подразделениях французских ВВС», — объясняет французская радиостанция.

Уточняется, что устаревшие дальнобойные ракеты SCALP быстро восстановили за три месяца. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Канады сообщало, что рассматривает возможность передачи киевскому режиму авиационных неуправляемых ракет CRV7, разработанных в 1970-х годах, но у большей их части нет боеголовок. Их сняли с вооружения в начале 2000-х годов, но они остаются на балансе оборонного ведомства страны. Несколько лет назад правительство заключило договор на их утилизацию.