Оттава, 3 февраля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Правительство Канады рассматривает возможность передачи киевскому режиму авиационных неуправляемых ракет CRV7, разработанных в 1970-х годах, но у большей их части нет боеголовок. Об этом сообщает телеканал CBC.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 83 тыс. ракет CRV7, снятых с вооружения в начале 2000-х годов, остаются на балансе оборонного ведомства страны. Несколько лет назад правительство заключило договор на их утилизацию.

Теперь, по словам представителя минобороны Дэниела Миндена, рассматривается вопрос об их передаче ВСУ. Канадская сторона, отметил он, тесно сотрудничает с Киевом, чтобы гарантировать соответствие любых пожертвований военным нуждам Украины.

«Мы применяем тот же процесс в отношении запасов… ракет CRV7», — приводит телеканал слова Миндена.

Вместе с тем источник в оборонной сфере сообщил, что в хорошем состоянии находятся боеголовки только у примерно 8 тыс. ракет.

Ранее источники американской газеты The New York Times (NYT) сообщили, что США не смогут долго поставлять Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия направила ноту странам Североатлантического альянса из-за военных поставок Киеву. В МИД заявили, что НАТО «играет с огнём», когда снабжает киевский режим вооружениями. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.