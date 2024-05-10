Махачкала, 10 мая, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В Дагестане проверят данные о нанесении местным художником Калебом Шмидтом краски на рельефы памятников истории республики для дальнейшего получения эстампов — оттисков их узоров на бумаге. Об этом сообщило Агентство по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие).

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан

«В Дагнаследие поступило обращение о том, что на выставке художника Калеба Шмидта выставлены работы, сделанные с помощью нанесения краски на рельефы объектов культурного наследия в разных сёлах Дагестана: надмогильные стелы, резные камни в стенах домов, двери и другое», — говорится в Telegram-канале агентства.

Там отметили, что Дагнаследием подготовлено выездное обследование, по итогам которого будет принято решение о направлении материала в прокуратуру Республики Дагестан с целью принятия мер прокурорского реагирования для предотвращения и пресечения нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Ранее в Дагестане прошла выставка Шмидта под названием «Ихтилат», что в переводе со многих дагестанских языков означает «диалог». Отмечается, что художник получил эстампы с порядка 400 памятников истории и культуры Дагестана.

По мнению историка, старшего научного сотрудника Институт востоковедения РАН Патимат Тахнаевой, подобный метод опасен для памятников, так как многие из них выполнены из пористого камня, известняка или песчаника, и, тем самым, вывести пигмент из них будет невозможно.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2022 года следственные органы Санкт-Петербурга по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия — здания «Солдатская казарма» в составе архитектурного ансамбля «Комплекс казарм Семёновского и Егерского полков».

В октябре 2023 года в Москве объект исторического и культурного наследия общероссийского значения «Ансамбль Рогожской ямской слободы, ХIХ в.» на улице Школьной незаконно использовался под ресторан и кальянную. Это нанесло бюджету ущерб в размере 20 000 000 рублей.