Москва, 28 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В Москве объект исторического и культурного наследия общероссийского значения «Ансамбль Рогожской ямской слободы, ХIХ в.» на улице Школьной незаконно использовался под ресторан и кальянную. Это нанесло бюджету ущерб в размере 20 000 000 рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

23 октября после проведённой правоохранительными органами проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) по факту незаконного использования исторического здания на улице Школьная в Таганском районе столицы. Правоохранителями было установлено, что здание незаконно использовали под ресторан и кальянную.

«По данным следствия неизвестное лицо 6 июля 2023 года путем обмана, не имея соответствующего разрешения и правоустанавливающих документов, использовало федеральный объект, общей площадью 613 квадратных метров на улице Школьной, которое принадлежит по праву собственности Российской Федерации и включено в состав объектов исторического и культурного наследия общероссийского значения как «Ансамбль Рогожской ямской слободы, ХIХ в.» в целях организации предприятия общественного питания и кальянной. Причинив таким образом бюджету РФ материальный ущерб на сумму более 20 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.