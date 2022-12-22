Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Следственные органы Санкт-Петербурга по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия — здания «Солдатская казарма» в составе архитектурного ансамбля «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков».

yandex.ru/maps/ Звенигородская, 1

Это здание на Звенигородской улице, д.1, в центре Петербурга является объектом культурного наследия регионального значения.

Прокурорская проверка установила, что собственник здания не обеспечил его сохранность, что привело к пожару в мае 2022 года. Из-за огня произошло повреждение кровли и других конструкций, что усугубило плачевное состояние объекта. По расчетам экспертов, стоимость только восстановительных работ составляет не менее 5,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ, находится на контроле прокуратуры.