В Петербурге возбудили дело из-за разрушения казарм Семеновского полка
В Петербурге возбудили дело из-за разрушения казарм Семеновского полка после пожара
Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Следственные органы Санкт-Петербурга по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия — здания «Солдатская казарма» в составе архитектурного ансамбля «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков».
Это здание на Звенигородской улице, д.1, в центре Петербурга является объектом культурного наследия регионального значения.
Прокурорская проверка установила, что собственник здания не обеспечил его сохранность, что привело к пожару в мае 2022 года. Из-за огня произошло повреждение кровли и других конструкций, что усугубило плачевное состояние объекта. По расчетам экспертов, стоимость только восстановительных работ составляет не менее 5,8 млн рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ, находится на контроле прокуратуры.
Казарма лейб-гвардии Семеновского и Егерского полка была построена в первой четверти ХIХ века, второй этаж надстроен по проекту Колянковского в 1883 и 1887 годах. С начала ХX века там находился Гвардейский полевой жандармский эскадрон, в конце 1970-х годов — Школа высшего спортивного мастерства по конному спорту. В 1990-е здание использовалось под общежитие, которое расселили только после 2010 года. В 2015 году кровля здания частично обрушилась из-за пожара.