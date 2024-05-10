Варшава, 10 мая, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Польский наёмник Януш Шеремета, уничтоженный российскими военными под Артёмовском, похоронен на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Об этом сообщает 10 мая Lenta.ru.

РИА Новости

На чёрной могильной плите указано, что Шеремета погиб в ходе конфликта на Украине 4 декабря 2022 года в возрасте 41 года. На памятнике выбит портрет Шереметы в военной форме.

По словам наёмника Михала Павиньского, Шеремета был уничтожен при взрыве сброшенной дроном гранаты. Получив ранения, он скончался от кровопотери, рассказал наёмник изданию Onet.

Шеремета снял на видео, предположительно, убийство российского военного. Этот ролик остался на его странице в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В кадре японский наёмник бросает гранату в люк подбитой БМП, а поляк заявляет о необходимости убедиться, «что там никого сзади не осталось».

Шеремета родился в Польше неподалёку от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, учился в школе актёрского мастерства. Спустя десять лет приехал на Украину, женился, взял себе псевдоним Казак и примкнул к казачьему уличному театру.

На платформе с вакансиями для актёров Mandy Network остался профиль Шереметы, где он указан как британский актёр со знанием нескольких языков, включая русский. В 2018–2020 годах Шеремета снялся в четырёх фильмах.

В марте 2022 года Шеремета объявил в соцсетях, что вступил в украинский Интернациональный легион. В июле в интервью телеканалу Polsat он рассказал, что воевал под Харьковом в качестве командира взвода. После одного из столкновений с российскими силами его группа сократилась с 12 до трёх человек.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Минобороны России информировало о прибытии почти 3 тыс. наёмников из Польши на Украину с начала проведения спецоперации. По данным ведомства, из 2960 польских наёмников уничтожены 1497. Всего за время проведения СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников. Грузия занимает второе место после Польши по их количеству: из 1042 прибывших уничтожен 561 наёмник.