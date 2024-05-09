Париж, 10 мая, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Мужчина, доставленный за нарушение в полицейский участок в Париже вечером 9 мая, ухитрился выхватить пистолет у одного из полицейских и открыл стрельбу. О происшествии сообщила газета Parisien.

Usar.army.mil Стрельба из пистолета

При обыске задержанный выхватил пистолет и ранил полицейских — мужчину и женщину. В тяжёлом состоянии их госпитализировали. Также сообщается, что ранение получил и сам стрелявший.

Уточняется, что мужчину задержали за домашнее насилие.

Как сообщало ИА Регнум, два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калужской области 5 мая. Инцидент произошёл в деревне Мстихино. Между несколькими мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого один начал стрельбу из травматического пистолета «Оса».

Неизвестный открыл стрельбу на Коровинском шоссе в Москве. Трое мужчин поссорились, и в ходе конфликта один из них начал стрелять. Полиция задержала двоих.