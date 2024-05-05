Калуга, 6 мая, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калужской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

carlos5847 Пистолет

Инцидент произошёл вечером 5 мая в деревне Мстихино. По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого один из участников спора начал стрельбу из травматического пистолета «Оса». Данная информация проверяется, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как пояснили в региональном Минздраве, одного из пострадавших доставили в больницу для осмотра. Информации о его состоянии нет.

«Прокуратурой города Калуги взята на контроль проводимая полицией проверка по факту конфликта, произошедшего между гражданами России, в ходе которой одним из участников было применено устройство самообороны», — уточнили в прокуратуре Калужской области.

Отмечается, что серьёзных повреждений участники конфликта не получили, дополнительная информация будет предоставлена по результатам проверки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестный открыл стрельбу на Коровинском шоссе в Москве. Предварительно, между тремя местными жителями вспыхнул конфликт, в результате которого один из его участников открыл стрельбу.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух участников драки, которых доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Третий участник конфликта разыскивается.

14 апреля в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прогремел выстрел. Стрельбу в сторону сотрудника пункта выдачи из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. В результате инцидента никто не пострадал, стрелявший задержан.