Украина, 9 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими военными Херсоне по радио передали поздравление с Днём Победы лидера СССР Иосифа Сталина от 1945 года. Оно прозвучало на волнах «Радио Таврия», сообщает KP.RU.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную <…>», — слышно на записи.

Уточняется, что это поздравление Сталина, предположительно, слышали украинские полицейские, которые находятся в городе.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры, напала на Советский Союз, а завершилась 9 мая 1945 года.

Как передавало ИА Регнум, американский демократ от штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что украинским правительством управляют нацисты. Республиканец Вивек Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что солдаты и офицеры Вооружённых сил России сражаются в зоне спецоперации с прямыми последователями нацизма. Он подчеркнул, что теперешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, какими разрушительными последствиями чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.