Москва, 17 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Российские бойцы и их командиры сегодня сражаются в зоне специальной военной операции с прямыми последователями нацизма. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного главнокомандования 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

Путин подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, какими разрушительными последствиями чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме.

Глава государства уточнил, что эта дата находится в еврейском религиозном календаре на особом месте и служит делу сохранения памяти о подвиге воинов Красной армии и армий стран-союзниц, которые спасли еврейский и другие народы от нацизма.

Также российский лидер указал, что он уверен в том, что широкое празднование этого дня поспособствует укреплению традиций российских евреев и патриотическому воспитанию молодёжи.

«И конечно, самые добрые и искренние слова признательности — нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне. Поздравительные послания по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава государства направил лидерам Азербайджана, Южной Осетии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Абхазии, а также народам Молдавии и Грузии.