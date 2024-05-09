Вашингтон, 9 мая, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Ирак не имел ядерное оружие, США ошибались на этот счёт, признал в интервью CNN американский президент Джо Байден.

marines.mil Артиллерия США. Ирак

«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — сказал американский лидер.

По мнению главы Белого дома, США совершили несколько политических ошибок. Помимо Ирака Байден упомянул Афганистан, который было бессмысленно пытаться объединить.

Как сообщало ИА Регнум, иракский конфликт продлился с марта 2003 года до декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала вторжения США, в Ираке так и не было обнаружено. Вторжение США в Ирак обернулось грандиозным провалом, отметил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Он напомнил, как Вашингтон убеждал весь мир в том, что якобы найденный в Ираке некий порошок указывает на разработки оружия массового поражения, и поэтому это нужно обязательно остановить. По его словам, в США стараются не вспоминать о провале, в том числе и по причине полной неблаговидности действий американских войск на территории страны. Вашингтон принёс многочисленные беды иракцам, а некоторые названия, вроде имени тюрьмы Абу-Грейб, вообще стали нарицательными.

Соединённым Штатам Америки нужны были нефть и распространение своего влияния на Ближнем Востоке, поэтому страна вторглась в Ирак, считает член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников. Повод, по которому началась война, оказался ложным, однако он стал началом агрессии США против стран Ближнего Востока и привёл к долгоиграющим последствиям, констатировал эксперт.