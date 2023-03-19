Москва, 20 марта, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нужны были нефть и распространение своего влияния на Ближнем Востоке, поэтому страна вторглась в Ирак. Такое мнение высказал РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Он подчеркнул, что действия американцев привели к возникновению нестабильности на ближневосточной территории от Ирака до Ливии. Положение до сих пор остаётся сложным, и Штаты не могут удержать созданную ими же ситуацию. Повод, по которому была начата война, оказался ложным, однако стал началом агрессии США против стран Ближнего Востока и привёл к долгоиграющим последствиям, констатировал эксперт.

«Сегодня хорошо известно, что никакого химического оружия у Ирака не было, эту ложь признали даже сами американцы. Накануне вторжения госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на заседании Совбеза ООН, тряс пробиркой со стиральным порошком», — сказал Плотников.

На самом деле США искали возможность управлять стратегически важной ближневосточной территорией и получать оттуда нефть, уверен историк. Он обратил внимание на предельную откровенность Штатов при достижении своих целей.

«В силу некоей «ковбойской» прямоты США не изучают «глубинные» аспекты стран и обществ, в дела которых они вмешиваются. Именно поэтому сегодня они во многом растратили то влияние, которое они имели на Багдад», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 20 марта планирует провести консультации в Совете Безопасности ООН в связи с 20-летием вторжения США в Ирак, совершённого на основе лжи госсекретаря Колина Пауэлла, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Ирак до сих пор не оправился от тяжелейших последствий, за содеянное никто не ответил.