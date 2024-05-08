Харьков, Украина, 9 мая, 2024, 02:59 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 9 мая взрыв прогремел в пригороде Харькова. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях.

Подробной информации об инцидентах в пригороде Харькова нет. Комментарии от местных властей о повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками мирных жителей, которые решили перейти на сторону России.