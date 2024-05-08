Йёнчёпинг, Швеция, 8 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. 11 военнослужащих пострадали на учениях НАТО Swift Response в шведской провинции Смоланд во время прыжка с парашютом. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«11 человек пострадали после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингариде во вторник, 7 мая», — говорится в сообщении.

Учения проходили на авиабазе Хагсхульт. В течение дня прыжки с парашютом совершили от 600 до 800 натовский военных.

Среди пострадавших — военнослужащие из Соединённых Штатов Америки, Венгрии и Италии. Никто из шведских военных не пострадал. Уточняется, что военнослужащие получили переломы и раны, их жизни ничего не угрожает.

Пострадавших доставили в больницы Линчёпинга (провинция Эстергётланд) и Йёнчёпинга. Девятерых из них эвакуировали вертолётом.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх в ходе брифинга анонсировала начало противовоздушных и противоракетных учений Astral Knight — 2024, в которых примут участие около 5 тысяч военнослужащих из Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и более 50 самолётов и других летательных аппаратов. Сами учения стартовали 6 мая.