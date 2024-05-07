Вашингтон, 8 мая, 2024, 01:20 — ИА Регнум. США и несколько союзников по НАТО начали в Европе противовоздушные и противоракетные учения Astral Knight — 2024 с участием 5 тысяч военных из шести стран НАТО. Об этом 7 мая объявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

U.S. Air Force Эстонские и латвийские солдаты на учениях НАТО

«Эти двухнедельные манёвры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полётов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии», — сказала она.

Сингх уточнила, что учения стартовали в понедельник, 6 мая. Более 50 самолётов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военных из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии отработают укрепление коллективной противовоздушной и противоракетной обороны, добавила представитель минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Литве начались масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024. В манёврах задействовали свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Солдат и боевые машины перебросят на полигон Пабраде в Швенчёнском районе и полигон в Казлу-Руде. Учения завершатся в конце мая. Одновременно с этим в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

Вблизи белорусской границы сконцентрированы 90 тыс. иностранных военных в рамках учений НАТО. Поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение выставить подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях республики задействовали силы пограничников и силовиков. Белоруссия не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать, подчеркнул 7 мая Лукашенко.