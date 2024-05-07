Бишкек, 7 мая, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками на границе двух стран произошла перестрелка, сообщила 7 мая пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности.

Vladimir Voronin/AP/TASS

В сообщении уточняется, что недалеко от населённого пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) киргизский пограничный наряд заметил граждан Таджикистана — чабанов, пасших скот в 250-300 метрах от линии государственной границы.

Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали. Более того, указывается в сообщении погранслужбы, они начали закидывать камнями военнослужащих.

«Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана», — заверили в погранведомстве.

По предварительным данным, один из граждан Таджикистана во время инцидента получил ранение в ногу.

«Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию», — подчёркивается в сообщении.

Как уточнили в погранведомстве, в ближайшее время ожидается встреча представителей пограничных служб обеих стран, а в настоящее время обстановка на границе характеризуется как стабильная.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года погранслужба Киргизии проинформировала, что между гражданами Таджикистана и Киргизии на границе между республиками произошёл конфликт, который перерос в драку со стрельбой. О пострадавших не сообщалось.

В сентябре того же года киргизская погранслужба сообщила о двух выстрелах со стороны Таджикистана вблизи границы. Обстановку на границе служба охарактеризовала как «напряжённую».