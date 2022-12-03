Бишкек, 3 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Между гражданами Таджикистана и Киргизии 3 декабря на границе между республиками произошёл конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает пресс-служба киргизской Пограничной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

«Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (РТ) произошла перепалка между гражданином Киргизской Республики М. Н. и гражданами Республики Таджикистан, которые начали нецензурно выражаться в адрес гражданина КР», — говорится в сообщении

По данным пресс-службы, между участниками ссоры началась драка, а потом они стали бросать друг в друга камни. Драку прервал житель Киргизии, начав стрелять вверх из охотничьего ружья.

Сообщается, что представители погранслужб республик устанавливают причины конфликта. Данных о пострадавших нет.

Напомним, многие участки киргизско-таджикистанской границы остаются спорными. Сторонам предстоит провести делимитацию, по разным оценкам, от 700 до 800 км границы. Очередное обострение между странами произошло с 14 по 16 сентября 2022 года. В ходе боёв в общей сложности погибли более 100 человек. В настоящее время Душанбе и Бишкек предпринимают ряд мер по снижению напряжённости.