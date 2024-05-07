Тернополь, Украина, 7 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Тернополе в апреле пьяные сотрудники военкомата избили мужчину, который шёл за водой. В результате произошедшего он попал в больницу, сообщает украинский телеканал «Суспильне».

В материале говорится, что пострадавший — 42-летний житель Тернополя. Он отправился в магазин за водой, где встретил двух мужчин в военной форме.

«В это время они приставали к какому-то пожилому мужчине. После один из них подошёл ко мне. Он потребовал, чтобы я показал свои документы. А я попросил его, чтобы он мне показал свои документы», — рассказал мужчина.

Дальше, с его слов, сотрудник ТЦК занервничал, было заметно, что он пьян.

«Я от него отошёл и увидел, что он за мной идёт. Через 5-7 минут почувствовал удар сзади по голове», — пояснил пострадавший.

Его жена вызвала на место происшествия правоохранителей и медиков. Потерпевшего госпитализировали. В больнице журналисту телеканала рассказали, что мужчина провёл два дня в реанимации, потом его перевели в хирургическое отделение. Среди названных диагнозов — черепно-мозговая травма, переломом костей носа и лица, а также переломы рёбер с обоих сторон.

«В крови было всё. Лицо — вообще ужас», — добавила супруга потерпевшего.

Вместе с тем, она отметила, что её муж и до избиения был инвалидом, у него происходили приступы эпилепсии, поэтому она опасается за состояние его здоровья сейчас.

Также она возмутилась, что спустя месяц после возбуждения уголовного дела результаты расследования неизвестны, а виновные не наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники военкомата в Киевской области избили водителя грузового авто после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского, сообщило украинское СМИ.

Инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района Киевской области. По словам дочери мужчины, сотрудники военкомата остановили фуру, заставили её отца выйти из кабины, накинулись на него и избили до полусмерти при том, что он взял повестку и расписался в ней.

В городе Белая Церковь Киевской области работники ТЦК (военкомата) похитили и увезли молодого человека, который позднее скончался в больнице от побоев. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил депутат украинского парламента Евгений Шевченко.