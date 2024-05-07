Минск, 7 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Размещённое в Белоруссии ядерное оружие является элементом сдерживания, никто не собирается с ним наступать, заявил 7 мая белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдёт», — сказал президент Белоруссии, слова которого приводятся в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии в рамках проверки впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Он подчеркнул, что эта проверка носит исключительно оборонительный характер.

Ранее сообщалось, что внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия в Белоруссии уже началась. По словам госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых Россией по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Александр Лукашенко тогда выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.

6 мая Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнули в Минобороны РФ.