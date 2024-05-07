Бангкок, 7 мая, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Пожилой турист из Шотландии отправился в отпуск в Таиланд в честь своего выхода на пенсию и там бесследно исчез. Об этом сообщает британская газета Daily Mail

Teera Noisakran/Global Look Press

Издание пишет, что 65-летний Дэвид Голдторп из Эдинбурга провёл в Бангкоке неделю и должен был вернуться домой в воскресенье, 5 мая. Но на рейс он так и не сел, следует из сообщения местной полиции.

Родственники исчезнувшего мужчины рассказали, что последние сообщения от него были странными, а спустя время Дэвид перестал выходить на связь.

«После нескольких необычных сообщений, а затем молчания, мы больше не получали вестей от нашего дяди в течение нескольких дней», — поделился один из его племянников.

Сейчас семья Дэвида Голдторпа активно распространяет его фотографии в социальных сетях и просит помощи у всех неравнодушных. Они также находятся на связи с властями Таиланда.

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