Красноярск, 3 января, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов пропал в Красноярске, сообщила 3 января пресс-служба команды в своём Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что баскетболист пропал в ночь с 30 на 31 декабря около 03:30 по местному времени. Он вышел из дома и перестал выходить на связь.

В региональном главке МВД подтвердили факт пропажи спортсмена, сообщив, что в его поисках задействованы полицейские и волонтёры. По информации правоохранительных органов, спортсмен направлялся на остров Татышев в Красноярске — популярное место отдыха и занятий спортом среди горожан.

Антону Петухову 20 лет. С 2020 по 2023 год он выступал за московский «ЦСКА-Юниор», в составе которого стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года баскетболист перешёл в «Барнаул».

Как передавало ИА Регнум, в Тюмени пропавшую перед Новым годом 25-летнюю девушку нашли мёртвой. 29 декабря она ушла из дома на улице Полевой и не вернулась. 1 января в поисковом отряде сообщили, что она погибла.

29 декабря в управлении МВД по Забайкальскому краю сообщили, что в Чите пропали две 13-летние школьницы. По информации правоохранителей, дети ушли из дома на улице Назара Губина около 17:00 по местному времени (11:00 мск), родители заявили об их исчезновении только после полуночи.