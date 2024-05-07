Бишкек, 7 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. На границе Киргизии и Таджикистана произошёл инцидент со стрельбой, сообщила 7 мая пограничная служба Киргизии.

IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС

В перестрелке участвовали жители Таджикистана, которые перешли на территорию соседней страны, и киргизские пограничники, сказано в сообщении.

«7 мая 2024 года на кыргызско-таджикском участке госграницы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 недалеко от населённого пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 м от линии государственной границы», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года погранслужба Киргизии проинформировала, что между гражданами Таджикистана и Киргизии на границе между республиками произошёл конфликт, который перерос в драку со стрельбой. О пострадавших не сообщалось.

В сентябре того же года киргизская погранслужба сообщила о двух выстрелах со стороны Таджикистана вблизи границы. Обстановку на границе служба охарактеризовала как «напряжённую».