Черепаново, Новосибирская область, 7 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Черепановский районный суд в Новосибирской области приговорил бывшего члена Совета депутатов рабочего посёлка Маслянино Юрия Федосеева к шести годам колонии строгого режима. Он вместе со своим знакомым Денисом Бубенщиковым до смерти избил мужчину, который часто к нему обращался в то время, когда Федосеев исполнял обязанности депутата, сообщила пресс-служба суда.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«У Бубенщикова и Федосеева в рабочем посёлке Маслянино на почве личных неприязненных отношений к своему знакомому, возникших из-за того, что последний ранее часто обращался с постоянными просьбами, возник умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — следует из сообщения.

Пресс-служба уточнила, что убийство произошло в 2022 году. Федосеев был избран депутатом в 2020 году от партии ЛДПР.

Уточняется, что парламентарий и его знакомый не менее 21 раза ударили потерпевшего ногами. Он скончался от полученных травм.

«В судебном заседании подсудимый Бубенщиков вину в совершении преступления признал частично, подсудимый Федосеев виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал», — отметила пресс-служба.

Бубенщикову суд назначил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего кандидата в депутаты Тверской Городской думы Евгения Никольского задержали за убийство жены. Он сам сознался в совершении преступлении в соцсети утром 20 апреля.

В тексте Никольский упомянул некое «предательство» со стороны жены и выразил убеждённость, что он всё сделал правильно и пожелал такой же участи «всем, ей подобным». В этой связи у правоохранителей появилась версия об убийстве на почве ревности.

Сообщается, что у Евгения Никольского и его супруги есть несовершеннолетняя дочь.