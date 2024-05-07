Белгород, 7 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области, сообщил источник ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл 6 мая на станции Наумовка. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. При этом никто не пострадал. Не получило повреждений и железнодорожное полотно, сбоя в движении поездов не произошло.

Также 6 мая беспилотник атаковал склад с топливом на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области, рассказывал источник ИА Регнум. По словам собеседника, никто не пострадал и возгорания в результате падения дрона не последовало.