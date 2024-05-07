Донецк, 7 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Экономика России стала более самодостаточной из-за санкционного давления со стороны Запада. Об этом спикер Народного Совета ДНР Артём Жога заявил 7 мая «Донецкому агентству новостей».

Petrov Sergey/Global Look Press Артём Жога

Он отметил, что на жизнь российских граждан не очень повлияли западные санкции. Напротив, ограничения придали импульс отечественному производству, его объёмы выросли, а российские компании смогли выйти на внутренний и внешний рынки.

«Как говорится, что не убивает — делает сильнее», — добавил Жога.

Никакие санкции, подчеркнул он, не помешают России достичь целей специальной военной операции. Они останутся прежними и будут претворены в жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин, выступая с речью на церемонии инаугурации 7 мая, заявил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.