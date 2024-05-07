Лиски, Воронежская область, 7 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Беспилотник атаковал склад с топливом на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области, сообщил источник ИА Регнум. По словам собеседника, инцидент произошёл 6 мая.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Так, утром при обходе территории сотрудники станции заметили, что один из резервуаров склада сверху повреждён, по всей видимости, в результате падения беспилотника.

Возгорания в результате удара дрона не последовало. Никто не пострадал. Обломки дрона забрали на исследование специалисты.

Ранее 7 мая ИА Регнум узнало, что сразу несколько машинистов в течение одного дня сообщали о том, что их поезда преследовали неизвестные беспилотники. Все случаи фиксировались в Курской области.