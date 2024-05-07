Москва, 7 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Сразу несколько машинистов в течение одного дня сообщали о том, что их поезда преследовали неизвестные беспилотники. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

МО Украины

Так, 2 мая машинист поезда «Адлер — Москва» сообщил диспетчеру, что заметил дрон, который следовал за составом от станции Букреевка до станции Свобода на Курском напрвавлении железной дороги. Поздее ситуация повторилась. Ещё один беспилотник машинист обнаружил следующим за поездом в районе станций Золотухино и Возы.

Об аналогичном инциденте сообщил и машинист грузового состава, следующего вблизи станци Возы в Курской области.

Примерно в 23:00 того же дня машинист другого грузового поезда предупредил диспетчеров и дежурных по станции, что за составом от станции Свобода и до станции Курск следует неизвестный БПЛА.

Как рассказал собеседник ИА Регнум, пока неизвестно, что это были за беспилотники, и с какой целью появлялись на пути следования составов.

6 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбова, который намеревался по заланию украинских спецслужб устроить теракт на железной дороге. У подозреваемого обнаружили при себе самодельное взрывное устройство. От силовиков он попытался скрыться Помощь в задержании оказывали сотрудники РЖД, которые первыми заметили подозрительного мужчину.