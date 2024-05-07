Москва, 7 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Для американцев требования украинских дипломатов не допускать в Нью-Йорке акцию в память о погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой войн кажутся странными. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

РИА Новости/Виталий Аньков

Он отметил, что США могут иметь разные взгляды на Россию, но они не согласятся с требованиями Украины. Тем более это касается интернационального Нью-Йорка, где проживает много евреев, для которых Вторая мировая война имеет особое значение.

По словам американиста, подобные требования со стороны Украины воспринимаются в США как бестактные. В этой стране сложное отношение к Дню Победы, поскольку для них война закончилась в сентябре 1945 года, когда капитулировала Япония. Однако из-за того, что этот день связан с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, в США считается неудобным отмечать его.

Межуев уточнил, что для американцев символическим днём является 6 июня — день высадки войск в Нормандии. Этот день отмечают в США потому, что для них он имеет символический смысл: тогда США вошли в Европу, откуда уже не ушли.

«Требование Украины будет сочтено как бестактное, но едва ли это вызовет большой шум. Для России День Победы — священный праздник, а для США он имеет другой смысл, который не вызывает подобных чувств. Жертвы, принесённые Советским Союзом и США во Второй мировой войне, несопоставимы. В США помнят о Дне Победы, это имеет для них большое значение, они приписывают это себе как большую заслугу, но для них этот праздник не так болезнен», — отметил политолог.

Межуев добавил, что у части жителей Украины уже происходит подмена памяти о событиях Великой Отечественной войны. Они начинают ассоциировать Победу с Россией.

Как передавало ИА Регнум, украинские дипломаты обращались к мэрии Нью-Йорка с просьбой не допустить акцию в память о погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия. Отмечается, что в Нью-Йорке есть украинские активисты, обладающие контактами в этих организациях. Миссия Украины в ООН и генконсульство страны также обратились к активистам для обвинения шествия в «пророссийской пропаганде». Оказалось, что это не первая попытка украинского постпредства повлиять на решения властей Нью-Йорка.

4 мая общество «Русская молодёжь Америки» организовало в Нью-Йорке шествие, посвящённое памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Мероприятие проходило по Бруклинскому мосту в сопровождении полиции. Продвижению колонны хотела помешать группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами. Активисты безуспешно пытались закрыть проход к Бруклинскому военному мемориалу в честь Дня Победы, к которому участники шествия возложили цветы. На многочисленные провокации люди не поддались.