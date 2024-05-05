Нью-Йорк, США, 5 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Нью-Йорке активисты попытались помешать шествию, посвящённому памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Мероприятие 4 мая организовало общество «Русская молодёжь Америки».

Ульяна Полинова/ТАСС

Шествие проходило по Бруклинскому мосту, собравшихся сопровождала полиция.

Продвижению колоны пыталась помешать группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами. После этого активисты безуспешно пытались закрыть проход к Бруклинскому военному мемориалу в честь Дня Победы, к которому участники шествия возложили цветы. На многочисленные провокации они не поддались.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая 2023 года в Париже сотрудники правоохранительных органов пресекли действия провокаторов, которые пытались сорвать возложения цветов участниками акции «Бессмертный полк» на кладбище Пер-Лашез.

Активисты с украинской символикой выкрикивали антироссийские лозунги.

В этом году участники шествия «Бессмертный полк» в Кишинёве не смогут собраться на главной площади города. Это связано с решением молдавских властей предоставить 9 мая площадку организаторам мероприятий в честь Дня Европы.

Власти Киргизии приняли решение не проводить шествие «Бессмертного полка» ко Дню Победы в республике в 2024 году. В качестве причины такого решения назвали «угрозу общественной безопасности».

Власти Алма-Аты второй год подряд отказались дать разрешение на посвящённое памяти ветеранов Великой Отечественной войны шествие в День Победы.