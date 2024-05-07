Херсон, 7 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В Херсонской области житель Алёшек пострадал 6 мая при атаке украинского беспилотника, сообщили оперативные службы региона.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА киевских боевиков в населённом пункте Алёшки мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что украинские войска продолжили артиллерийский обстрел других населённых пунктов на левом берегу Днепра. Так, под удары ствольной артиллерии ВСУ попали Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагеря и Великая Лепетиха.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в последнее время ВСУ активизировали атаки беспилотными летательными аппаратами по населённым пунктам в регионе.

По словам Кастюкевича, ВСУ увеличили зону применения дронов и теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и по Горностаевскому, Великолепетихскому, Алёшкинскому и Голопристанскому районам.

Сенатор отметил, что власти справляются с этим и посылают ремонтные и инженерные бригады для ликвидации таких атак, добавив, что из-за действий украинских войск практически ни один день не обходится без жертв из числа мирных жителей в 15-километровой зоне.