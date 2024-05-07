Братск, Иркутская область, 7 мая, 2024, 06:23 — ИА Регнум. В Иркутской области в Братском районе при пожаре в садоводческих товариществах 6 мая погибли двое мужчин, ещё одна пострадавшая находится в больнице. О происшествии рассказал глава Братского района Александр Дубровин.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Пожары бушевали в садоводствах «Локомотив», «Убские дачи» и «Виктория» в Вихоревке, кроме этого, горел СНТ «Алюминщик» и дачи на 34-м км. Известно о двоих погибших мужчинах», — написал Дубровин в Telegram-канале.

В тяжелом состоянии находится молодая женщина, пострадавшая при пожаре в Вихоревки.

В частном секторе Вихоревки огонь уничтожил 13 жилых домов, где проживали 46 человек. Люди временно разместились у родственников и друзей.

В восьми садовых товариществах огнём повреждены 188 строений. Дознаватели начинают работу по установлению причин возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, строения на пяти улицах загорелись в городе Вихоревка Иркутской области из-за пожаров в дачных товариществах.

В Вихоревке в садовом товариществе «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи» и «Виктория» — ещё 37 строений.

Александр Дубровин пояснил, что моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям способствовал порывистый ветер и сухая погода. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.

Техногенный пожар, отметил глава региона, вспыхнул сразу в четырёх дачных кооперативах, многие дачные дома пострадали.