Вашингтон, 7 мая, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Украинские дипломаты обращались к мэрии Нью-Йорка с просьбой не допустить акцию в память о погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщил осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

«Такие серьёзные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — процитировала источник «Лента․ ру».

Он добавил, что в Нью-Йорке есть украинские активисты, обладающие контактами в этих организациях. Миссия Украины в ООН и генконсульство страны также обратились к активистам для обвинения шествия в «пророссийской пропаганде».

Оказалось, что это не первая попытка украинского постпредства повлиять на решения властей Нью-Йорка.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая общество «Русская молодёжь Америки» организовало в Нью-Йорке шествие, посвящённое памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Мероприятие проходило по Бруклинскому мосту в сопровождении полиции. Продвижению колоны хотела помешать группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами. Активисты безуспешно пытались закрыть проход к Бруклинскому военному мемориалу в честь Дня Победы, к которому участники шествия возложили цветы. На многочисленные провокации люди не поддались.