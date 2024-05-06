Осло, 6 мая, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Хоккеист сборной Норвегии Александр Райхенберг ушёл из жизни в возрасте 31 года. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба клуба «Лиллехаммер», за который выступал нападающий.

Avdo Bilkanovic/Global Look Press Александр Райхенберг

В клубе не сообщили, что стало причиной смерти форварда. В команде его назвали одним из самых знаменитых игроков за всю историю «Лиллехаммера» и отметили, что он сделал блестящую профессиональную карьеру в Чехии, Швеции и Австрии.

«Невероятно грустно думать, что он никогда не услышит приветственных криков публики на арене, и что мы, присутствующие на стадионе, не увидим игрока с такой широкой улыбкой, прекрасной техникой и сильнейшим броском», — говорится в некрологе.

Последние три сезона Райхенберг выступал за «Лиллехаммер». Минувший сезон стал лучшим в его карьере: форвард забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

После удачного сезона Райхенбергу поступили предложения и от «Лиллехаммера», и от крупных клубов в стране и за рубежом. Хоккеист не успел определиться, за какой из клубов будет выступать.

В составе норвежской сборной он играл на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах. Райхенберг выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Тогда норвежская команда уступила россиянам в четвертьфинале со счётом 1:6.